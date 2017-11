مريم أوزرلي نادمة على قبول دعوة عشاء مع ثري خليجي مقابل المال.. والانتقادات تُجبر السلطانة هويام على التوضيح

TURKISH AND ENGLISH❤️ Merhaba sevgili arkadaslar, sevgili insanlar , ilkönce sevgi gönderiyorum, umarim iyisinizdir❤️ Ben Simdi Los Angeles den döndüm ve bircok kisi bana mesaj atti ve aradi … öncelikle tesekkür ederim Bunun icin. Bana bir seyh ile Para icin basbasa yemek Yedin mi konusunu sordular. Bu güne kadar böyle bir sey yapmadim – bu gün den Sonra da yapmiycagim. Böyle haberler oldugunu hic bilmiyordum cünkü burda bir yalnis anlasilma oldu/ kendimi yeterli ifade edemedim. Muhtesem Yüzyil sirasinda hem bizim dizimizi cok seven insanlari studyolarimizi gezdirdik hem de BIR KERE sonrasinda HEP BIRLIKTE Oyuncular olarak yemege gittik. Onlardan aldigimiz Parayi da bagisladik . Durum bundan ibaret sanirim roportaj sirasinda tam bir aciklama yapamadim ve yalnis anlasildim . Ben bir kadin olarak, bir Anne olarak ve profesyonel bir oyuncu olarak Simdi uzun seyahatten dönüp bunu aciklama geregi hissettim ❤ saygilar , sevgiler- Hello dear friends and beloved people ❤ First of all I m sending you love from the bottom of my heart and I hope that you are all well. I just came back from Los Angeles and I received lot of text messages and calls. Thank u for that. Many people are asking me about the rumors that I had a private dinner for money with a sheikh. I have not done something like that until today and I will NEVER do something like that! Being back I realized what was going on in the media . it was certainly a big misunderstanding. Probably I have not expressed myself correctly like I would have wished to do. During the production of Magnificent Century (TV Show) we invited people who loved our series to visit the studios and after that we have been ONCE to a dinner BUT ALL TOGETHER. We donated the money from that for charity. As a woman, as a mother and as an professional actress – being back after such a long journey – I felt that I had to make a statement about this. With all my respect and love ❤

