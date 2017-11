“لم تتوقف معاناة شعبنا منذ ذلك الحين”.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتذار والتعويض عن إصدارها وعد بلفور on November 1, 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.