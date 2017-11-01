كيم كارديشيان تواسطت لدى محمد بن سلمان لمشاركة صديقة لها في منتدى الاستثمار.. تفاصيل كشفها مجتهد on November 1, 2017

نشر المغرد السعودي الشهير مجتهد الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأولل مجموعة تغريدات عن المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، المسؤول عن مئات المليارات في صندوق الاستثمارات هذا، إحداها كانت الصورة التي جمعته مع عارضة الأزياء الإيطالية كارلا ديبيلو التي شاركت في في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض 24 أكتوبر/ تشرين الأول.









وبحسب مجتهد فقد جاءت مشاركة كارلا وهي صديقة مقربة جداً من كيم كارديشيان بفضل وساطة الأخيرة لها وصداقتها القوية هي التي كانت وراء ترشحها في المنتدى، يقول المغرد السعودي “كارداشيان صارت واسطة عند ابن سلمان”.

بالمناسبة كارلا ديبيلو ترشحت للمنتدى بسب صداقتها مع كيم كرداشيان

كارداشيان صارت واسطة عند ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) October 31, 2017

العارضة كارلا ديبيلو شاركت في منتدى مستقبل الاستثمار (نيوم) ونشرت هذه الصورة في انستغرامها

هل هو ياسر الرميان؟https://t.co/pfsi74nuCD — مجتهد (@mujtahidd) October 31, 2017

وبدورها نشرت عارضة الأزياء الإيطالية كارلا على صفحتها إنستغرام صورةً مع الرميان ياسر الرميان، وبحسب العارضة فقد تمّ التقاطها خلال فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، الذي أقيم في الرياض 24 أكتوبر/تشرين الأول.

Thank you #PIF for hosting me at one of the most spectacular events I’ve ever had the privilege of attending #yasiralrumayyan #FII2017 #KSA A post shared by Carla DiBello (@carladibello) on Oct 26, 2017 at 10:21am PDT

وعلقت عارضة الأزياء على الصورة التي يظهر فيها الرميان بابتسامة عريضة “شكراً لاستضافتي في أكثر الأحداث أهمية وإثارة، إنه لشرف لي حضور الحدث في السعودية”، وأرفقته مع اسم ياسر الرميان.

✌ A post shared by Carla DiBello (@carladibello) on Jul 1, 2016 at 12:55pm PDT

ويبدو أنّ العارضة كانت واحدة من كثيرين حضروا محاضرة ألقاها الرميان خلال فعاليات المنتدى، تحدّث فيها عن أهداف المنتدى.

ويدير الرميان صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصولاً بقيمة نحو 860 بليون ريال 230 بليون دولار.

وانتقد سعوديون الصورة التي جمعت المشرف العام مع عارضة الأزياء الإيطالية، أحدهم قال “هنا ستصرف دراهمنا”، الأمر الذي أشار إليه آخرون أيضاً على الصورة نفسها.

وعلى الرغم من أنها لم تصرّح بعد عن سبب مشاركتها في فعاليات منتدى الاستثمار الذي ركز على الجانب التكنولوجي، لكن يبدو أنَّ عملها التجاري إلى جانب عرضها للأزياء يلتقي مع أهداف هذا المنتدى.

ففي لقاء صحفي سابق لها، تحدّثت عن أهمية استخدام التكنولوجيا لفهم عادات المستهلكين واتجاهاتهم، حيث قالت “فحين تكون بصدد إنشاء علامةٍ تجاريةٍ، يتوجَّب عليك أن تعرف كيف ستتصل علامتك تلك بمحيطها وتشكِّل قيمة، ليس فقط في عالم اليوم، بل وفي عالم الغد كذلك”.

وقد زادت شهرة عارضة الأزياء هذه عندما انتشرت صور لها مع كيم كارداشيان، وأشارت الصحافة إلى أنها صديقة مقرّبه منها.

وحتى إنها ظهرت في مناسبات مختلفة كفرد مقرّب من عائلة كيم، التي شاركتهم في بعض أعمالهم وشركاتهم، وحتى إنها كانت معهم خلف الكواليس في برنامجهم الواقعي، الذي حصلوا بعده على شهرة كبيرة، وكانت تقدّم لهم نصائح مختلفة.

وهي تدير اليوم شركة استشارية خاصة في مجال الأزياء مقرها في دبي، بعد أن كانت في لوس أنغلوس.

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