كيم كارداشيان تتهم الجمهور بالتسبب في إصابتها بـ”الديسمورفيا”.. مرض يصيب الجميلات فقط! on November 1, 2017

وفي آخر حلقات برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، باحت كيم بمقدار الضرر الذي لحق بصورتها عن نفسها؛ بسبب تعرضها لأعين الجمهور طوال حياتها.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.