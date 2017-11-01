(صور) أردوغان يفاجئ جماهير ولاعبي فريق بشيكتاش بحضور مباراتهم مع فريق موناكو الفرنسي on November 1, 2017

فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، جماهير مباراة بين فريقي بشيكتاش التركي، ومنافسه موناكو الفرنسي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالحضور ومشاهدة المبارة من داخل مدرجات الاستاد.

وكان في استقبال أردوغان أثناء دخوله ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول، الذي يستضيف المباراة، رئيس نادي بشيكطاش، فكرت أورمان، وعضو مجلس إدارة النادي، أوموت غونر.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:04 بتوقيت تركيا (17:04 بتوقيت غرينيتش).

ويمتلك بشيكتاش في رصيده 9 نقاط بصدارة المجموعة السابعة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينما يمتلك موناكو نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتعتبر مواجهة اليوم حاسمة للفريق التركي، الذي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره، ويسعى لاستغلال ذلك لضمان التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

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