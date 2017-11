شاهد منفذ هجوم مانهاتن يفرّ من الشرطة.. هذه أولى لحظات إلقاء القبض عليه on November 1, 2017

نشر موقع بي بي سي الأميركي، فيديو يُظهر لحظة إلقاء الشرطة في نيويورك القبضَ على مشتبه به في هجوم مانهاتن، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ويظهر في لقطات الفيديو، لحظة اعتقال الشرطة المشتبه به، الذي شوهد يركض من المكان عقب تنفيذ حادث الدهس الذي أعقبه إطلاق نار، وأدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 شخصاً آخرين.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة خرج منها شاهراً سلاحاً وهمياً، فأطلق عناصرها النار عليه.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن المنفذ كان يقود سيارة لنقل البضائع ودهس مجموعة تستقل دراجات هوائية، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

Meet Sayfullo Saipov, who I’m sure Bill DeBlasio, will coddle, along with the rest of the liberal shills. #PrayForNYC pic.twitter.com/WhJI8NFa4R — Mike (@Fuctupmind) October 31, 2017

New York terror suspect Sayfullo Saipov, 29, pictured at the scene before he was arrested. He’s reportedly from Uzbekistan pic.twitter.com/vL4kZVZJ0w — Steve Robson (@SteveRobson04) October 31, 2017

MANHATTAN TERROR SUSPECT IDENTIFIED: Sayfullo Saipov age 29 from Tampa, FL. #PrayForNYC pic.twitter.com/7HJGxPrkeP — Kevin Ortiz (@HighforHours_) October 31, 2017

FIRST PICTURE of NYC terror suspect during attack.

He is Sayfullo Saipov, 29, from Tampa, Florida & now in custody. pic.twitter.com/ZhtS43Iq4D — Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2017

