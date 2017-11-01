سوبرمان كندا.. رئيس الوزراء جاستن ترودو يحتفل مع ابنته مرتدياً زيّ البطل الخارق (فيديو وصور) on November 1, 2017

احتفل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعيد الهالوين بـ”زي سوبرمان”، داخل ساحات ريدياو بإقليم أوتاوا.

وبحسب صور نشرتها وكالة رويترز، ظهر جاستن وهو يحمل ابنه هادريان، مرتدياً بدلة تحتها زيّ البطل الخارق، مع زوجته “صوفي جريجوار” في الاحتفال الذي يتزامن مع ليلة 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

Justin Trudeau arrived for House duties today dressed as Clark Kent for Halloween. (via CBC News) pic.twitter.com/iCjUxVov73 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ويحتفل الملايين حول العالم بعيد القديسين “الهالوين” باستخدام الخدع وارتداء الألبسة والأقنعة المخيفة، وتعود هذه الطقوس إلى القرن الـ19، ومن لا يعطي الأطفال المتنكرين الحلوى فإن الأرواح الشريرة تغضب منه، لذلك تنفق في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ملياري دولار على حلوى الهالوين في كل عام.

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