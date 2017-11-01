“ترودو مان”.. رئيس الوزراء الكندي يتنكر في حفل الهالوين.. شاهد كيف بدا بشخصية أخرى on November 1, 2017

ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في حفل بالهالوين مرتدياً زياً قد لا تعرفه للوهلة الأولى.

واختار ترودو شخصية “سبايدر مان”، حيث ارتدى رئيس الوزراء الكندي تحت لباسه الرسمي زي شخصية الأفلام الشهيرة، وصفف شعره بطريقة غير مألوفة، كما ارتدى نظارات كبيرة الحجم.

التعليقات