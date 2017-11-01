الرئيسية
» العالم اليوم
» “ترودو مان”.. رئيس الوزراء الكندي يتنكر في حفل الهالوين.. شاهد كيف بدا بشخصية أخرى
“ترودو مان”.. رئيس الوزراء الكندي يتنكر في حفل الهالوين.. شاهد كيف بدا بشخصية أخرى
on November 1, 2017
ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في حفل بالهالوين مرتدياً زياً قد لا تعرفه للوهلة الأولى.
واختار ترودو شخصية “سبايدر مان”، حيث ارتدى رئيس الوزراء الكندي تحت لباسه الرسمي زي شخصية الأفلام الشهيرة، وصفف شعره بطريقة غير مألوفة، كما ارتدى نظارات كبيرة الحجم.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!