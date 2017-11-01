بناتي يكرهونني ولا يرغبن في رؤيتي.. هشام سليم يتحدث عن سبب أبوته المفقودة on November 1, 2017

أكد الفنان المصري هشام سليم أن أزمته مع زوجته السابقة ما زالت قائمة، وأن حديثها السيئ عنه أدى إلى كره بناته إياه وعدم رغبتهن في رؤيته أو الحديث معه.

وخلال اللقاء الذي أجري معه عبر قناة سي بي سي المصرية في برنامج “العاصمة”، قال سليم إنه لم يعد يشعر بالضيق من عدم سؤال بناته عنه، قائلاً إنه في السابق كان يشعر بالحزن الشديد، لكنه اليوم أصبح أقوى ومن لا يريد التواصل معه فهو وشأنه.

هشام سليم لديه 3 فتيات من زوجته الأولى ميرفت النحاس، هن: نور وزين وقسمت.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل المصري عن علاقته ببناته؛ اذ سبق أن تحدث في عام 2013 عن عدم قدرته على رؤية بناته، لكن في تلك المرة لم يتمالك نفسه من البكاء؛ حزناً على فراقهن.

وقال حينها في حوار مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، إن بنتيه الصغيرتين متأثرتان بحديث والدتهما السيئ عنه؛ لذلك ترفضان لقاءه، فيما تعيش ابنته الكبرى نور معه؛ لحبها إياه.

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