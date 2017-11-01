بلقيس حامل.. هكذا أعلنت عن انتظارها لمولودها الأول on November 1, 2017

بعد تداول كثير من الشائعات خبر حمل المطربة اليمنية بلقيس، أعلنت بنفسها مؤخراً وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام تأكيد هذه الشائعة، حيث نشرت صورة كف يحتضن قدمي طفل رضيع، معلقة على الصورة “A Baby Inside Me” وهي إشارة عن الحمل.

A baby inside me #الحمدلله A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Oct 31, 2017 at 12:03pm PDT

المفاجأة السارة أسعدت جمهور بلقيس، الذي تمنى لها حمل هين وطفل جميل، بل وتمنى البعض لها أن ترزق بتوأم.

وشاركت المطربتان أحلام وشيرين عبد الوهاب في تهنئة بلقيس بالحمل.

وبدت علامات الحمل على بلقيس في آخر ظهور لها، حيث ارتدت ملابس أظهرت زيادة واضحة في وزنها.

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