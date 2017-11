بعد حجب الصليب المعقوف في Call of Duty.. لعبة Wolfenstein تحذف شارب هتلر.. لماذا هذه الإجراءات؟ on November 1, 2017

لم يكن شارب هتلر هو ضحية الرقابة الألمانية فحسب داخل Wolfenstein II: The New Colossus، فقد تمت إزالة أي شعار نازي كالصليب المعقوف؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الألماني.

