الثمانينيات العهد الذهبي للأغنية السعودية.. شاهد أفضل 5 أغانٍ لمحمد عبده فيها on November 1, 2017

تعتبر الثمانينيات العهد الذهبي للأغنية السعودية، إلا أن محمد عبده ما زال هو رائد الأغنية السعودية.

لكن لمحمد عبده أغانٍ قد تكون أفضل من غيرها غناها خلال الثمانينيات، مثل: “أبعتذر” و”ليلة خميس”.

في هذا الفيديو من Top5، يستعرض لنا صهب قدس 5 من أفضل أغاني محمد عبده بالثمانينيات.

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