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الثمانينيات العهد الذهبي للأغنية السعودية.. شاهد أفضل 5 أغانٍ لمحمد عبده فيها

on November 1, 2017 0 Comment

تعتبر الثمانينيات العهد الذهبي للأغنية السعودية، إلا أن محمد عبده ما زال هو رائد الأغنية السعودية.

لكن لمحمد عبده أغانٍ قد تكون أفضل من غيرها غناها خلال الثمانينيات، مثل: “أبعتذر” و”ليلة خميس”.

في هذا الفيديو من Top5، يستعرض لنا صهب قدس 5 من أفضل أغاني محمد عبده بالثمانينيات.

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