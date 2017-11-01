أطلقوا النار في ألمانيا احتفالاً بعرسهم.. هكذا كان ردُّ فعل الشرطة على هؤلاء الأتراك on November 1, 2017

من النادر سماع صوت إطلاق نار في شوارع ألمانيا، إلا أن إطلاق النار في حفلات الزواج التركية ليس نادراً.

حفلات الزواج التركية ليست غريبة على شوارع ألمانيا، فالجالية التركية هناك تصل إلى 3 ملايين نسمة.

شاهدوا الأتراك كيف جلبوا عادات أعراسهم لألمانيا، بما في ذلك إطلاق النار.

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