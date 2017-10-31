10 أمور يدفع بها الأذكياء ضريبة ذكائهم on October 31, 2017

قد يظن البعض أن وهب نعمة الذكاء لأشخاص دون غيرهم هو شيء جميل بالمطلق، ولكن الحقيقة أن للذكاء ضريبة باهظة الثمن تتلخص بالأمور التالية:

1- الذكي يعرف ويكتشف أو يستشعر بمشاعر الآخرين الزائفة؛ لذلك يفتقد الود في التعامل معهم ومع زيفهم.

2- الذكي يعرف أن مسببات التعاسة في الحياة أكثر من مسببات السعادة.

3- الذكي يعرف مبدأ أن بعد كل أزمة فرجاً، وبعد كل فرج تبدأ أزمة جديدة؛ لذلك لا ينشغل بالفرح بانتهاء أي أزمة، بل يستعد للأزمة القادمة.

4- الذكي يشعر بالمعاناة إن كان من حوله أغبياء؛ لأن أحداً لن يفهمه “Curse of knowledg” لعنة المعرفة، كما أنه يشعر بالملل بسبب حبه للجلوس وحيداً؛ لما يراه من تدني مستوى الفكر والتفكير لدى الآخرين.

5- الذكي قد يُتّهم بالغباء إن وجد في مجموعة أقل منه ذكاء.

6- الذكي لديه أفكار وطموحات لا يستطيع غيره فهمها؛ لذلك تبقى حبيسة ذهنه لغرابتها للغير.

7- الذكي لديه أفكار فلسفية صعبة التفسير ينهك نفسه في البحث عن تفسير لها.

8- الذكي يعتمد أسلوب الشك؛ لذلك ينهمك في تحليل الإجابات الجاهزة على بعض الأسئلة، وهو دائماً في حالة بحث عن اليقين.

9- الذكي دائم التطلع للخطوة التالية للنجاح دون توقف، ودون الشعور بالاكتفاء؛ لذلك ينهمك في التفكير بالخطوة التالية بعد تحقيق كل نجاح.

10 الذكي متعطش للكمال أو ما يقارب الكمال، والذي هو غير موجود في الحياة.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

التعليقات