هل سبق أن رأيت عاصفة شديدة تتلاعب بطائرة في الهواء؟! شاهد لحظات مروعة حاول فيها قائدها الهبوط on October 31, 2017

نشر موقع “يورو نيوز” الفرنسي، فيديو يُظهر تلاعبَ عاصفةٍ هوائية شديدة، بطائرة تحاول الهبوط على مدرج المطار.

وتظهر في الفيديو محاولات قائد الطائرة الهبوط بسلام على المدرج في مطار زالتسبورغ بالنمسا، لكنَّ قوة الرياح والعاصفة الشديدة في المكان حالت دون إتمام المهمة.

فبعد محاولات حثيثة، لم يستطع قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية البولندية الهبوط، واضطر إلى الإقلاع مجدداً، علماً أنه كان قادماً من مطار فرانكفورت بألمانيا.

وضربت عاصفة هوائية قوية مؤخراً مناطق عدة في أوروبا، وصلت سرعة الرياح فيها إلى 180 كم/الساعة، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

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