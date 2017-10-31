حقيقة تفكير الرجال في الحب والعلاقات والالتزام on October 31, 2017

يعتبر من أهم الوجوه اللامعة، أدى أدواراً كوميدية فرسم الضحكة على وجوه العديد؛ فمن منا لا يتذكر سلسلته الشهيرة “The original king of comedy”؟ ومن منا لم يجلس في انتظار برنامجه المعروف “Steve Harvey morning show”؟

نعم، إنه ستيف هارفي، المذيع والكوميدي، الرجل الذي حلم بأن يكون مذيعاً منذ طفولته رغم معاناته تلعثماً في الكلام.

لم يكتفِ هارفي بتقديم برامجه ناجحة ومميزة فحسب؛ بل ألّف كتاباً ووجّهه إليكِ يا حواء.

“تصرفي كسيدة وفكّري كرجل”، الكتاب الذي تُرجم إلى لغات، أبرزها الفرنسية “Soyez femme, mais pensez comme un homme”والإنكليزية“Act Like a Lady, Think Like a Man” والذي عدد صفحاته 196 صفحة، يعد أحد الكتب الأكثر مبيعاً في مجال العلاقات؛ وذلك لما يحمله من معلومات ونصائح تفيد النساء في تطوير علاقتهن بالجنس الآخر.

كما أنه يشتمل على 3 أقسام:

– القسم الأول: عقلية الرجل.

– القسم الثاني: لماذا يفعل الرجال ما يفعلونه؟

– القسم الثالث: دفتر الألعاب.. كيف تفوزين باللعبة؟

هذا الكتاب موجَّه للنساء بشكل خاص، نساء واجهن مشاكل في فهم ما يفكر فيه وما يحتاج له الرجل. كما يجيب هذا الأخير عن عدة تساؤلات طرحتها العديد من النساء في فقرة ببرنامجه الصباحي.

يقول هارفي في كتابه، إن ما يحتاجه الرجل في علاقته وفاء ودعم ووصال، فإن توافرت هذه الحاجات الثلاث نجحت المرأة. فالرجل بطبعه يحتاج إلى من تدعمه وتشجعه خلال نجاحه في عمله ويحتاج إلى من تكون السند في أصعب الأوقات. وأما الوصال، فهو النقطة الأهم التي يشترك فيها كل الرجال، وهي الجنس، والتي يشير إليها بالكعكة أو البسكويتة (كوكي -Cookie) .

كما يوضح لنا كيفية ترجمة الرجال لحبهم، مثل توفير الحماية وتوفيرالمسؤولية وتحمّل الشدائد.

ومن النقاط التي علاجها كذلك، مشكلة الخيانة، التي تعتبر من أقسى ما يؤثرعلى المرأة ويُفقدها الثقة بنفسها. فهنا تجدون ما يساعدكم في معرفة ما يدفع الرجال إلى ارتكاب تلك الحماقة.

يلقي هارفي في كتابه الضوء كذلك على الكثير من المفاهيم ويعطيك طرقاً ووسائل تساعدكِ في الحوار مع الرجل ويحذركِ من بعض الجمل التي تدفعه إلى الهرب.

“تصرَّفي كسيدة وفكِّري كرجل”، من الكتب التي تهدف إلى تحسين علاقتك به، فهو يفتح لك المجال لمعرفة عقلية الرجل وكذا ما يجذبه إليك، كما يخزن الكتاب إجابات عن أسئلة كهاته:

– هل ينزعج الرجل عندما يُسأل عن ماضيه؟

– ما الذي يجده الرجل مثيراً في المرأة؟

– ما شعور الرجل حيال المفاجآت التي تقدمينها؟

الكتاب عبارة عن سيناريو اجتماعي، عن حواء التي خُلقت من ضلع آدم، ورومانسية صراع أبدي بين الجنسين حول من يتولى زمام الأمور لكن كل واحد يكمل الآخر.

استمتعوا بقراءته ودوِّنوا ما تجدونه الأنسب لتطوير علاقتكم بآدم. وتذكَّروا أن ستيف هارفي لا يقصد من عنوانه أن تفكر المرأة مثل الرجل في مجمل حياتها، لكنه يقول حين تقابلين رجلاً أو تحبين رجلاً أو تتزوجين رجلاً فإن عليك أن تفهمي كيف يفكر.

ملحوظة:

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