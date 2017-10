حقيقة تفكير الرجال في الحب والعلاقات والالتزام on October 31, 2017

لم يكتفِ هارفي بتقديم برامجه ناجحة ومميزة فحسب؛ بل ألّف كتاباً ووجّهه إليكِ يا حواء. “تصرفي كسيدة وفكّري كرجل”، الكتاب الذي تُرجم إلى لغات، أبرزها الفرنسية “Soyez femme, mais pensez comme un homme” والإنكليزية “Act Like a Lady, Think Like a Man” والذي عدد صفحاته 196 صفحة، يعد أحد الكتب الأكثر مبيعاً في مجال العلاقات؛ وذلك لما يحمله من معلومات ونصائح تفيد النساء في تطوير علاقتهن بالجنس الآخر.

