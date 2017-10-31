جماهير الأهلي تقتحم ميدان التحرير وتشعل الشماريخ وتردد هتافاتها وسط القاهرة on October 31, 2017

اقتحم المئات من مشجعي النادي الأهلي ميدان التحرير بهتافات: “إفريقيا يا أهلي”، وقاموا بإشعال الشماريخ، ما أدى إلى تكدّس المرور، وتعطل حركة السيارات والمواطنين، بعد خروجهم من التتش، وإلغاء تمرين النادي اليوم.

جماهير الاهلي في شارع التحرير الدقي.

الجمهور هو الاهلي ♥ pic.twitter.com/6JXqvPELYc — MT.Mahmoud (@illusiongods) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، إلغاء التمرين الأخير للفريق على ملعب مختار التتش، بسبب الأعداد الكثيفة من الجماهير المتواجدة، لمؤازرة الفريق قبل السفر للمغرب.

بالصور.. شلل مروري في شارع التحرير بسبب جماهير الأهلي https://t.co/BwzrSqExB0 — alaamt (@alaaelsharnoubi) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وجاء هذا بعدما حرصت الجماهير بتواجد في مدرجات التتش والملعب، حيث لم تعط مساحة للاعبين لتأدية تمرينهم الأخير، ما دفع الجهاز الفني لإلغاء المران.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر قد قرر فتح أبواب ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة لدخول الجماهير.

#صور.. زحام مروري امتد إلى محيط ميدان التحرير إثر خروج جماهير #الأهلي من إستاد “مختار #التتش» بالجزيرة pic.twitter.com/UXBtBSgPq1 — شبكة رصد (@RassdNewsN) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

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