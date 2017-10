نعم ستحضر السعوديات المباريات لكن في 3 ملاعب فقط.. تفاصيل قرار رفع الحظر وسعوديون يهددون بعدم الزواج منهن!

بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرياضة الأحد 29 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً برفع الحظر عن دخول النساء لملاعب كرة القدم، بدأت تنتشر تفاصيل ذلك الخبر حيث تبين أن دخولهن يقتصر فقط على 3 ملاعب.

ويبدو أنّ هذه الملاعب التي ستكون في كل من الرياض وجدة والدمام ليست مؤهلة بعد لاستقبال النساء، وسيتم العمل على ذلك خلال الشهور القادمة، لتفتح أبوابها لهن مع بداية العام 2018.

القرار الذي اعتبره البعض تاريخياً، وخطوة مهمة تأتي بعد السماح للسيدات بقيادة السيارة، سيجبر المسؤولين على هذه الملاعب بإجراء تعديلات لتستوعب النساء من مسارات خاصة لهن وبالتأكيد دورات مياه خاصة للنساء.

القرار كعادته كان صادماً لشريحة كبيرة من السعوديين التي ترفض التغيير، وأي خطوة قد يكون ينجم عنها الاختلاط مع النساء مبررين ذلك الرفض بما حصل ليلة الاحتفال باليوم الوطني حيث امتلأت الشوارع بشباب وفتيات يرقصون سوية المشهد الذي اعتبروه لا يشبههم كسعوديين.

وفي اليوم الوطني كانت المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات للعائلات السعودية ارتياد الملعب لحضور الفعاليات.

السعوديون الغاضبون دشنوا عدداً من الهاشتاغات على تويتر أحدها تحت اسم #هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب، والذي اعتبرته سعوديات وحتى سعوديون مستفزاً بحقهم.

بينما ربطت سعوديات أسعدهن القرار ذلك بقرار السماح لهنّ بقيادة السيارة، فالسعودية الجديدة بالنسبة لهن ستتيح لهن قيادة سياراتهن باتجاه الملاعب لحضور المباريات، ومنهن من ذهبن أبعد من ذلك حيث اعتبرن أن الملاعب ستمتلئ بالنساء أكثر من الرجال لاهتمامهن بأخبار الرياضة والمباريات.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر واحدة ممن سعين لإصدار هذا القرار بحق السعوديات، وأول من غرّد فرحاً به.

Sport stadiums in Saudi Arabia to open their doors to welcome women in 2018 #history @gsaksa https://t.co/zGtHnf8ztW

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) October 29, 2017