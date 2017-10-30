من أجل 8 دولارات يوميا.. عارضة الأزياء الصغيرة تموت من إرهاق العمل! on October 30, 2017

توفيت عارضة الأزياء الروسية، فلادا دزيوبا، 14 عامًا، بعدما أنهك التعب جسدها الصغير بعد عرض أزياء استمر 12 ساعة متواصلة في مدينة شنغهاي الصينية.

ووفق موقع “ذا صن”، وقعت العارضة الحسناء عقدا لثلاثة شهور مع وكالة الأزياء، وأفيد أن راتبها اليومي يقدر بـ8.2 دولارًا يوميًا، بالإضافة إلى دفعها تكاليف سفرها، وطعامها، والمسكن من الأرباح التي تجنيها في عرض الأزياء.

وبعد حادثة وفاتها المأساوية، أثارت قضيتها مخاوف كبيرة من استغلال الأطفال في عروض الأزياء، حيث أفيد أن الفتاة توفيت بسبب “الإنهاك الشديد” والتهاب السحايا، ما أدى إلى سقوطها في غيبوبة استمرت ليومين قبل أن تتوفى.

وأفادت صحيفة “بكين” أن العارضة توفيت بسبب “التسمم الدموي”، عوضًا عن تلف الأعضاء الحشوية، واختلال وظيفي في الكبد وفشل كلوي.

وذكرت صحيفة “ذا جلوبال تايمز” الرسمية أنها توفيت بسبب “متلازمة اختلال وظيفي متعددة في الأجهزة”، مستشهدةً بسجلات طبية، ولكن لا يزال يجرى اختبارات لفهم الحالة.

وتقول والدة الضحية أن طفلتها كانت تصرخ عبر الهاتف، وأخبرتها كم أنها منهكة وتريد قسطًا من الرحة، كما ترغب بالعودة إلى الديار.

وفي الوقت الراهن، لا يستطيع والدا الضحية تحمل تكاليف إرجاع جثتها إلى الوطن، لذلك من المتوقع حرق جثتها وإرسال رمادها بعد شهر. بيد أن الدبلوماسيين الروس طلبوا تأجيل حرق الجثة لحين وصول والدتها أوكسانا إلى الصين.

وقد نفت وكالة عرض الازياء الصينية أن العارضة توفيت بسبب عملها المنهك المتواصل، في حين أن ساعات العمل القانونية هي ثماني ساعات، والأمر المثير للقلق أن العارضة قدمت إلى الصين دون تأمين صحي.

وقال تشنغ يى، الرئيس التنفيذى لإدارة ESEE لعرض الأزياء، لصحيفة “جلوبال تايمز”، يوم الأحد: “إن دزيوبا تلقت 16 وظيفة مختلفة خلال فترة إقامتها لشهرين في الصين، معظم أعمالها تم إنجازها خلال ثماني ساعات، وكان عبء عملها معتدلًا مقارنة بعارضات أزياء أخريات”.

وأكد “تشنغ” أن عقدها “قانوني”، بالرغم من أنها لم تحدد عدد ساعات العمل.

ويذكر أن والدتها أوكسانا، التي تعمل محررة في مجلة مرموقة في روسيا، هي من دفعت طفلتها لامتهان عرض الأزياء، وذكرت إلفيرا زايتسفيا، رئيسة وكالة عرض أزياء مرموقة في بيرم، أن “فلادا” كانت طفلة لا تشعر بالأمان منذ بدء عملها.

واعترفت بأن مثل هذه العقود الطويلة محظورة في أوروبا، ولهذا السبب ذهبت إلى الصين.

قد يعحبك أيضًا:

تسجيل صدام لهارفي وعارضة أزياء

m8zbzhw6sK768XP6JMjkWw

The post من أجل 8 دولارات يوميا.. عارضة الأزياء الصغيرة تموت من إرهاق العمل! appeared first on روتانا.

التعليقات