ممنوع الكحوليات والكاميرات.. كاظم الساهر يضع شروطاً صارمة لحضور حفل خيري بالمغرب on October 30, 2017

وضع المطرب العراقي كاظم الساهر شروطاً صارمة للموافقة على الغناء في حفل خيري سيقام في منتجع “مازاغان” الشهر المقبل، نوفمبر/ تشرين الثاني.

جاءت موافقة الساهر بعد مفاوضات دامت 3 أشهر، بحسب صحيفة النهار، حيث اشترط المطرب العراقي عدم وجود كحوليات وكاميرات للتصوير فضلاً عن منع وجود طاولات للطعام والاكتفاء بمقاعد فقط للجمهور.

يعرف عن هذا المنتجع أن رواده من الأثرياء، وتقام فيه حفلات غنائية كبيرة، إلا أن الساهر قرر أن تذهب إيرادات الحفل لصالح علاج الأطفال مرضى السرطان.

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