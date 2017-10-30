لقطات مذهلة لصعود مياه البحر إلى السماء.. التقطها بحّار خلال مروره بمصر! on October 30, 2017

نشرت صحيفة “ديلي ميل» البريطانية مقطع فيديو غريب يتضح من خلاله جزء من مياه البحر وهي تصعد إلى السماء في أحد الشواطئ المصرية.

وأكدت الصحيفة أن البحار الأسكتلندي، باري ستيفنسون، البالغ من العمر 31 عاما، لم يصدق مشهد عمود مياه البحر الذي صعد للسماء للوهلة الأولى، حيث كان الهواء يدور بسرعة في صورة عمود فوق البحر يجذب الماء إلى أعلى ليصل للسحاب

وبعد لحظات من التدقيق في الأمر أخرج “باري” على الفور هاتفه الجوال والتقط صورا رائعة لهذا المشهد النادر الذي استمر نحو 20 دقيقة.

وأكدت الصحيفة أن هذا المشهد حدث في الساعة السابعة صباحا، عندما مرت إحدى السفن الأسكتلندية في البحر المتوسط، موضحة أن هذه ظاهرة طبيعية عبارة عن إعصار هواء صغير يمر فوق البحر، الأمر الذي يؤدي لرفع الماء.

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