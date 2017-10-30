شركة طيران أوروبية تزن الركاب قبل صعودهم للطائرة وتجمع معلومات عنهم.. وتؤكد: معلوماتكم ستبقى سرية on October 30, 2017

قررت الخطوط الجوية الفنلندية “Finnair”، وزن ركاب طائراتها مع أمتعتهم، للوصول إلى الحمولة النهائية للطائرة بشكل دقيق.

وأوضحت الخطوط الفنلندية في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، برنامجاً تجريبياً لوزن الركاب في مطار هلسنكي-فانتا الدولي.

وقالت الشركة الفنلندية: “سيتم وزن الركاب بشكل تطوعي يوم غدٍ، عن طريق وقوف المسافرين الراغبين بالمشاركة في البرنامج على مقياس للوزن مثبت أمام سلم الطائرة”.

وأكدت الشركة أن “المعلومات والأرقام على لوحة الميزان ستبقى سرية، ولن يطلع عليها أحد غير موظفي المطار”، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنه وبالإضافة إلى وزن الشخص “ستؤخذ أيضاً في الاعتبار بيانات عن العمر والغرض من الرحلة، وفئة التذاكر ووزن أمتعة اليد”.

وفي ذات السياق، قال بايفيت تالكويست، ممثل شركة الطيران الفنلندية: “المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى جمع معلومات عن 150 راكباً، لكننا نعتقد بأن يكون عدد المشاركين النهائي في البرنامج أعلى من ذلك بكثير”.

يُذكر أن الخطوط الفنلندية تستخدم في الوقت الحاضر بيانات الوكالة الأوروبية لأمن الطيران (إيسا)، وتسعى في الوقت الحالي لإنشاء قاعدة بيانات لأكبر عدد من المسافرين على متن خطوطها بدعوى الحصول على إحصاءات أكثر تفصيلاً تسهم في ضبط حسابات الشركة.

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