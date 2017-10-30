ترامب يعلن اعتقال الليبي مصطفى الإمام المتهم بالهجوم على سفارة أميركا في بنغازي on October 30, 2017

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، أن القوات الخاصة اعتقلت رجلاً على علاقة بالهجوم الذي استهدف عام 2012 البعثة الأميركية في بنغازي.

وقال في بيان إن “القوات الأميركية اعتقلت أمس بناء على أوامري مصطفى الإمام في ليبيا”.

وأضاف أن “الإمام سيواجه العدالة في الولايات المتحدة لدوره المفترض في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2012 في بنغازي”.

وأدى الهجوم الى مقتل السفير كريس ستيفنز، فضلاً عن ثلاثة موظفين أميركيين وتعرضت بسببه وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون لانتقادات شديدة من معارضيها.

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