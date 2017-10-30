بوتين يزور طهران الأربعاء لعقد لقاء ثلاثي إيراني روسي أذربيجاني
on October 30, 2017
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لعقد لقاء ثلاثي يضم إلى جانبه، الرئيسان، الإيراني حسن روحاني، والأذربيجاني، إلهام علييف.
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