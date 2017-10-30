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بوتين يزور طهران الأربعاء لعقد لقاء ثلاثي إيراني روسي أذربيجاني

on October 30, 2017 0 Comment

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لعقد لقاء ثلاثي يضم إلى جانبه، الرئيسان، الإيراني حسن روحاني، والأذربيجاني، إلهام علييف.

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