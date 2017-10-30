“أنثى الوشق” تهرب من حديقة حيوان ويلز.. وتحذير من الاقتراب! on October 30, 2017

هربت أنثى الوشق الأوراسي “ليليث” من حديقة الحيوان البرية في مدينة ويلز البريطانية، وقالت حديقة الحيوان البرية إن الوشق لا يشكل خطرا، ولكن يجب الحذر منه ويجب تجنب الاقتراب منه.

ووفقاً لصحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية، يبلغ حجم أنثى الوشق المتوحش ضعف القط المحلي، ومن السهل ملاحظته والتفرقة بينه وبين القط الطبيعي.

ونشرت حديقة الحيوان على صفحتها على “فيسبوك”: “إذا كنت قد رأيتها، فمن فضلك لا تقترب منها”.

وأضافت: “اتصل بالشرطة أو اتصل بحديقة الحيوان على الفور، لدينا حراس مدربون تدريبا كاملا للتعامل مع الوضع”.

وتابعت: “لم تكن هناك أي هجمات مسجلة من الوشق على الإنسان، ولكنها حيوانات برية لها أسنان حادة ومخالب، وسوف تهاجم إذا كانت محاصرة”.

يوصف القط بأن لونه يدمج بين البني والأبيض، مع بقع داكنة على ظهرها والساقين، ولديها ذيلا سميكا.

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