أسهم الوليد بن طلال تصعد والبورصة السعودية تتراجع في بداية التعاملات on November 9, 2017

كتبت- إيمان منصور: افتتحت السوق السعودية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بنحو 0.32%. وكانت البورصة السعودية أغلقت أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04%، في نهاية التعاملات، بعدما بدأت الجلسة على تراجع.

ورغم الإجراءات التي أعلنتها اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، بتوقيف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، بسبب قضايا تتلعق بالفساد في بداية الأسبوع الجاري، إلا أن البورصة السعودية تبدي صمودا كبيرا أمام هذه التغييرات.

وتأثرت أسهم عددا من رجال الأعمال الوارد أسمائهم في التوقيف، بينهم الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل وبكر بن لادن. وارتفع سهم شركة عسير التابعة للشيخ صالح كامل خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.55% بينما هبط سهم شركة دلة الصحية التابعة له أيضا بنسبة 2.31%. كما ارتفعت أسهم شركة المملكة القابضة – التابعة للوليد بن طلال بنسبة 0.86%، كما صعد سهم الإنماء طوكيو التابعة للأمير متعب بن عبدالله- أحد الموقوفين- بنسبة 0.27%. كما ارتفع سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، التابعة للوليد بن طلال بنسبة 1.10%، بينما هبط سهم مكة للإنشاء التابعة لبكر بن لادن، بنسبة 1.48%.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.

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