صرخة وجع عابرة… من لبنان الى مصر! on November 3, 2017



وكأن ما يواجهه اللبناني في وطنه لا يكفيه ليجد نفسه عرضة لعمليات نصب بآلاف الدولارات ممهورة بوسمة وزارة السياحة المصرية. كل ذلك ما كان ليتم لولا إنتشار العروض الترويجية الوهمية لزيارة الجمهورية المصرية عبر شركات مصرية غير مرخصة، ليصبح معها اللبناني الهارب من مشاكله اليومية، عرضة لأبشع انواع الاستغلال والانتهازية والسرقة المغلفة بإطار سياحي مفترض انه شقيق.

هذه الصرخة اطلقها عدد من وكالات السياحة في لبنان الى وزارة السياحة المصرية بغية حثها للتحرك العاجل، بعد تعرض العديد من هذه الوكالات وعلى مراحل عديدة ومتكررة، خصوصاً في فترات الأعياد والإجازات، لحالات احتيال من قبل شركات مصرية سياحية غير مرخصة! كل ذلك بعلم وزارة السياحة المصرية، منذ عام 2013، حسب ما تحدثت عنه العديد من وسائل الاعلام المصرية…



إن هذه الحالات المتكررة اسفرت عن إحجام العديد من هذه الوكالات عن تنظيم الرحلات الى مصر بسبب الخسائر المتراكمة، إضافة الى الاحباط الناجم عن عدم تجاوب وزارة السياحة والسفارة المصرية مع نداءاتهم على الرغم من الادلة الموثقة التي تم تقديمها لدعم قضيتهم.

ومن تبعات هذه الحقيقة الصادمة، أن الأمر لا يقتصر فقط على لبنان، بعد أن تم رصد العديد من الحالات المماثلة من قبل نفس الشخص المدعو “تامر محمد علي عبدالرحمن راشد” وبأسماء وكالات وهمية مختلفة، على شركات عراقية وجزائرية واردنية وتونسية ومغربية، دون أن يحرك احداً ساكناً على الرغم من افتضاح هوية الجاني ومكان اقامته.

إننا إذ نوجه نداءنا هذا الى وزارة السياحة المصرية بغية التحرك للحفاظ على سمعة مصر وتاريخها السياحي العريق، نربئ بالسلطات المصرية التعامل مع هذه الحالة بمنتهى الجدية والحزم تفادياً لتفاقم عملية فقدان الثقة من قبل وكالات السياحة اللبنانية تجاه الشركات المصرية العاملة في نفس المجال.

مجموعة من وكالات السياحة في لبنان

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