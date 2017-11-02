شبكة سلامة المباني: تعميم الداخلية حول رخص البناء يعزز دور البلديات لكنه كمن يضع العربة قبل الحصان on November 2, 2017

أشارت اللجنة الهندسية في “شبكة سلامة المباني” في بيان، إثر اجتماع برئاسة المهندس يوسف فوزي عزام ناقشت خلاله “تبعات التعميم الصادر مؤخرا عن وزارة الداخلية والبلديات، والذي يجيز لرؤساء البلديات والقائمقامين منح رخص بناء”، إلى أنه “بعيد صدور التعميم، صدر العديد من المواقف تجاهه وأتى معظمها معارض له معتبرة انه خطير ويؤدي الى الفوضى العمرانية ومخالف لقانون البناء رقم 646، بحيث يقوم بتغييب دور المكاتب الفنية التابعة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين”.

وقالت اللجنة: “إذا افترضنا أن هذا التعميم سينتج الفوضى العمرانية، كما ذكر في الكثير من ردود الفعل، فالسؤال الذي يطرح: هل الواقع الحالي لعملية إصدار رخص البناء أنتج نسيجا عمرانيا منظما وبنى تحتية حديثة؟ وهل عملية مراقبة أعمال البناء أدت الى تطبيق معايير السلامه العامة؟”.

واعتبر ان “دور المديرية العامة للتنظيم المدني محوري في مجال التخطيط لمستقبل المدن والقرى على صعيد طبيعة استخدامات الاراضي وعوامل الاستثمار مبنية على دراسات اقتصادية واجتماعية، وهو دور يضع الخطط للبنى التحتية وهي بنى مرتبطة بالنمو الديموغرافي والكثافات السكانية، الى دوره في وضع مخططات استعمال الأراضي على صعيد كل الوطن، وهو الدور الاوسع الذي يجب أن يلعبه التنظيم المدني كما هو الحال في معظم دول العالم”.

اضاف: “اما بالنسبة إلى دور نقابة المهندسين، فإضافة الى دورها الاداري للمهندسين، فيجب ان تتحول النقابة الى صرح علمي يناقش التطورات في القطاع الهندسي وتكون بمثابة مركز بحوث هندسية ومكان يناقش به القوانين المتعلقة بالبناء والسلامة العامة وايجاد مقترحات لمشاكل وطنية، كخطط النقل ومعضلة الكهرباء وأزمة النفايات وهو الدور الذي بدأنا نلتمسه مؤخرا في نقابه بيروت. كما ان دور نقابة المهندسين والتنظيم المدني اكبر واشمل من ان ينحصر في دراسة تفاصيل رخص البناء، كالارتفاعات والتراجعات وغيرها من تفاصيل قانونية. وإن تعميم وزارة الداخلية يعزز دور البلديات والسلطات المحلية في قطاع البناء، وهي خطوة لطالما نادينا بها في شبكة سلامة المباني مع العديد من فاعليات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لكنه في المضمون بمثابة من يضع العربة قبل الحصان، فالمشكلة تكمن في ان البلديات بمعظمها غير مجهزة فنيا أو تقنيا والعديد منها بحاجة إلى مشاريع مسح وضم وفرز وتصنيف الاراضي”.

وطالب المجتمعون الوزارات المعنية “قبل اصدار التعاميم، مساعدة البلديات عبر تحديث طاقمها الفني والهندسي، عبر استحداث مكاتب فنية لكل مجموعة من البلديات يقوم بإصدار الرخص ومراقبة سير تطبيقها، لكن الأهم على كل بلدية وضع مخطط توجيهي عام لنموها المستقبلي يراعي الكثافات السكانية وشبكات البنى التحتية والحفاظ على المساحات الخضراء، كما يراعي المباني التراثية وتلك ذات القيمة المعمارية في نطاقها البلدي، على ان تكون هذه المخططات جزء من الرؤية الشاملة التي يضعها التنظيم المدني، ان كان على صعيد القضاء أو المحافظة، اضافة الى تقيد البلديات بمضمون مقررات النقابة في مجال السلامة العامة والمعايير الهندسية المطلوبة. لكن الأهم أن تناط عملية اصدار الرخص ومراقبة تطبيقها قي البلديات دون سوها”.

وذكر البيان، ان “احد ابرز إنجازات عهد رئيس الجمهورية الراحل اللواء فؤاد شهاب، هو الرؤية المستقبلية الوطنية على صعيد التخطيط وشبكات الطرق”، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “دعم البلديات واتحاد البلديات لتصبح قادرة على إصدار رخص بناء كاملة، ضمن إطار تخطيطي يضعه لها التنظيم المدني وإطار هندسي تضعه نقابة المهندسين، على ان تقوم البلدية بمراقبة تطبيق المشاريع دون سواها، كما هي الحال في معظم دول العالم المتقدم، وبذلك تكون اللامركزية والإنماء المتوازن احد ابرز إنجازات العهد”.

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