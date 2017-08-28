ورد الآن
الرئيسية » اقتصاد » نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي طلبت التشدد في نظافة ألعاب الأطفال

نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي طلبت التشدد في نظافة ألعاب الأطفال

on August 28, 2017

طلبت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في تعميم من أصحاب المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمة ألعاب للأطفال أو ما يعرف بـ”Kids Area” أن “تتشدد في التأكد من نظافة المكان وخلوه من الملوثات التي قد تسبب أي ضرر لصحة الأولاد”، وطلبت من “المعنيين القيام بأعمال صيانة بشكل دوري للألعاب الموجودة في المكان من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالسلامة العامة تجنبا لوقوع أي حادث أليم في المستقبل”.

وتمنت على الجميع “أخذ هذه التوصيات بالإعتبار حفاظا على استمرارية مؤسساتهم”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com