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الاتصالات: تعديل القرار بوضع الطابع البريدي التذكاري باسم زلفا شمعون في التداول

on August 28, 2017

اصدر وزير الاتصالات جمال الجراح بلاغا يتعلق بتعديل القرار القاضي بوضع الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره باسم السيدة زلفا شمعون في التداول، جاء فيه:

“اعلنت وزارة الاتصالات انها ستعدل القرار رقم 458/1 تاريخ 7/8/2017 القاضي بوضع الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره باسم السيدة زلفا شمعون في التداول، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست بتاريخ 9/8/2017 ليصبح على الشكل التالي:

النوع مناسبة الاصدار الفئة ل.ل. العدد تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري السيدة زلفا شمعون 2,000 20,000 9/10/2017

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المبين اعلاء للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول.

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