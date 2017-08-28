الاتصالات: تعديل القرار بوضع الطابع البريدي التذكاري باسم زلفا شمعون في التداول

اصدر وزير الاتصالات جمال الجراح بلاغا يتعلق بتعديل القرار القاضي بوضع الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره باسم السيدة زلفا شمعون في التداول، جاء فيه:
“اعلنت وزارة الاتصالات انها ستعدل القرار رقم 458/1 تاريخ 7/8/2017 القاضي بوضع الطابع البريدي التذكاري المجاز اصداره باسم السيدة زلفا شمعون في التداول، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست بتاريخ 9/8/2017 ليصبح على الشكل التالي:
النوع مناسبة الاصدار الفئة ل.ل. العدد تاريخ الوضع في التداول
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المبين اعلاء للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول.