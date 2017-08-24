مالكو العقارات ردت على لجان المستأجرين واكدت تمسكها بالقانون الجديد للايجارات on August 24, 2017

اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيانا علقت فيه على بيان لجان المستأجرين واجتماعاتها في مقر الاتحاد العمالي العام. وجاء في البيان:

1.ترفض نقابة المالكين جميع المواقف والأفكار والمداولات والطروحات التي تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين وتصب في هدف واحد هو العودة إلى الوراء وتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وقهرهم وتجويعهم لسنوات إضافية. وتؤكد تمسكها بالقانون الجديد للايجارات الذي أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل وصوت عليه مجلس النواب ووقع عليه رئيسا المجلس والحكومة ونشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول ورد المجلس الدستوري الطعن بمواده.

وتضع المواقف التي تصدر ضد المالكين في إطار محاولة ضرب خدمة الإيجار خدمة لمصالح آنية تخص أصحاب هذه المواقف وحدهم.

وتجدد النقابة مطالبتها رئيس الحكومة بالوفاء بالتزاماته عبر إصدار مراسيم تشكيل اللجان كحل وحيد لتطبيق القانون الجديد وفق الأصول وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في فترة تصل إلى 12 سنة.

وتعلن الانضمام إلى الجهود المبذولة لإصدار قانون الإيجار التملكي”.

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