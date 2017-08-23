شركة إيغل أزور تعيّن فرانتس إيفلين رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لها on August 23, 2017



أعلنت إيغل أزور عن تعيين السيد فرانتز إيفلين لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي، ليحلّ مكان السيد مايكل هاملينك، الذي يغادر الشركة.

يملك فرانتز إيفلين البالغ من العمر 41 عامًا، خبرة إدارية قوية في قطاع النقل الجوي، حصل عليها أساسا في فرنسا والولايات المتحدة. كما يتّصف بشغفه للطيران، حيث استلم إيفلين قيادة الطائرة لأول مرة في سن ال 15، قبل الحصول على رخصة الطيار المهنية في سن ال 21. وهو مؤهّل لقيادة ايرباص A320، بوينغ B737، بوينغ B757 / 767، سيسنا سيتايشن وماكدونيل دوغلاس MD80.

باعتباره رجل أعمال مشهور، أنشأ فرانتز إيفلين آخر شركتي طيران مستقلتين في فرنسا: L’avion لافيون * (2006) ثم شركة لا كومباني بوتيك إيرلين (2013)، كما أنشأ شركة دريمجيت بارتنرز (2013)، الشركة الفرنسية القابضة التي تملك “طيران لا كومباني بوتيك ” منذ إنشائها والتي حصلت على 100٪ من XL Airways France في عام 2016.

عمل فرانتز يفلين أولاً كمستشار في تكنولوجيا المعلومات (جي اف آي إنفورماتيك، سي اس للاتصالات والانظمة) قبل إنشاء لافيون * والمشاركة في إدارتها. وبعد بيع لافيون * لمجموعة الخطوط الجوية البريطانية في عام 2008، شغل وظائف مدير الاستراتيجية والتنمية في أوبنسكيز، ثم ركّز على الاستشارات في مجال الطيران لمدة 3 سنوات. وفي الوقت نفسه، كان يدرّس لعدة سنوات في ENAC (نموذج ماجستير) وشارك أيضا في تطوير شركة طيران اختبارية وشركة نقل مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا، صاحب الخبرة الطويلة و النظامي المتخصص بالطيران، والمقدر كثيرا من قبل فرقه، شغل منصب رئيس شركة لا كومباني بوتيك للطيران وشركة دريمجيت بارتيسيبيشن القابضة لمدة حوالي أربع سنوات تقريبا، حتى نهاية عام 2016.

يقول فرانتز يفلين: “يسرني جدا أن أتولى قيادة أقدم شركة طيران خاصة في فرنسا: إيغل أزور، ولذلك أود أن أشكر جميع مساهمينا على دعمهم، فهم اختاروا رجل أعمال، وهو شرف عظيم جدا بالنسبة لي أن اتبع مسارا كان رائدا منذ أكثر من 70 عاما، أولا من قبل سيلفين فلوارات، ثم من قبل أريزكي إدجرويدين. حتى اليوم، أنا ملتزم بوضوح بمنطق العودة السريعة إلى الربحية والتطور الجريء لشركة الطيران الثانية في بلدنا. ينتظرنا العديد من التحديات ، ولكني أراها فرصة لا تفوّت لتوحيد قوانا، ومع كامل طاقم إيغل أزور، سواء على الأرض أو في الجو، سنحلّق لمواجهة هذه التحديات. ”

*أصبحت شركة لافيون تحمل اسم أوبن سكايز في عام 2009 بعد استحواذ الخطوط الجوية البريطانية عليها.

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