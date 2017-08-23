اقتراحات قوانين لتعديل السلسلة on August 23, 2017

اقتراحات قوانين لتعديل السلسلة

علمت الديار ان هناك امكانية لتعديل قانون السلسلة عبر قيام نواب بتقديم اقتراحات قوانين حيث يتم التشاور حاليا بين مختلف الكتل النيابية لتقيدم هذه الاقتراحات التي ستتمحور على الارجح حول هذه النقاط:

1- الغاء الازدواجية الضريبية في المهن الحرة

2- الغاء الضريبة المفروضة على الكحول لوجود اتفاقية بين لبنان واوروبا تمنع فرض ضرائب على الكحول

3- عدم تنظيم صندوق التعاضد للقضاة نظرا لاستقلالية القضاة

4- تقديم الزيادة لشهداء ومعاقي الجيش دفعة واحدة

5- تعديل على المادة 30 المتعلقة بالاساتذة

6- اضافة كلمة تعليمية على المادة 9 بحيث تصبح “القانون يعطي درجتين لحملة الاجازة الجامعية والتعليمية”.

وبعد تحضير هذه الاقتراحات يصار الى تقديمها للامانة العامة للمجلس النيابي ليصار الى تحضير جلسة تشريعية من قبل رئيس مجلس النواب وهيئة المجلس فتدرج في جدول اعمالها هذه الاقتراحات الهادفة الى تعديل قانون السلسلة. ومن المرجح ان يصار الى تحديد هذه الجلسة بعد عيد الاضحى لبحث اقتراحات قوانين مقدمة من قبل عدة نواب.

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