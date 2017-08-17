النفط يرتفع بفعل هبوط المخزونات الأمريكية on August 17, 2017

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقال المتعاملون إن السوق تتحرك داخل نطاق ضيق حيث يدعمها تراجع مخزونات الخام بينما تنال منها زيادة الإنتاج.

وفي الساعة 0543 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.3 % عن الإغلاق السابق لتصل إلى 50.44 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 % إلى 46.84 دولار للبرميل.

تأتي تلك المكاسب الطفيفة عقب تراجع بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس الأربعاء تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13 % عن مستويات الذروة المسجلة في مارس (آذار) إلى 466.5 مليون برميل. والمخزونات الآن أقل عنها في 2016.

وقال وليام أولولين المحلل لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية: “إذا استمر تراجع المخزونات بهذه الوتيرة فستنزل عن متوسط خمس سنوات في غضون شهرين تقريباً”.

وأضاف “وتيرة التراجعات تنبئ بأن تخفيضات إنتاج أوبك تُحدث أثرا لكن أسعار النفط الحالية تشير إلى أن السوق متشككة في فرص استعادة التوازن بسوق النفط في المدى الطويل”.

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