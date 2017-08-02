هذه هي الأسعار الرسمية للخطوط الخليوية

أصدر وزير الإتصالات جمال جراح قرارا حدد فيه “الاسعار المخفضة للأرقام الهاتفية الخليوية بهدف اعتماد آلية واضحة وموثقة لتنظيم عملية تحديد اسعار الخطوط الخلوية العادية والمميزة لمنع احتكارها او التلاعب بأسعارها”.
في هذا السياق، حددت الأسعار الرسمية للخطوط كالتالي:
الخطوط العادية المسبقة الدفع 3.3$ والأرقام البرونزية 110$ والأرقام الفضية 220$ والأرقام الذهبية 440$
علما أن الخطوط متوافرة بما يكفي السوق بالأسعار المحددة أعلاه في مراكزtouch وalfa والموزعين المعتمدين.
وفي حال وجود أي شكوى من المواطنين مرتبطة بالاسعار المذكورة اعلاه يمكنهم التواصل مع مكتب الشكاوى التابع لوزارة الاتصالات عبر الخط الساخن 1775.
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