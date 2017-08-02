المجلس الإقتصادي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: رفع الضريبة على فوائد الودائع عقاب للمغتربين on August 2, 2017

المجلس الإقتصادي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: رفع الضريبة على فوائد الودائع عقاب للمغتربين

الأربعاء 02 آب 2017 الساعة 09:51 اقتصاد وبيئة

وطنية – إعتبر المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أن “تصحيح مداخيل شريحة أساسية من المجتمع اللبناني ضروري وإيجابي من حيث المبدأ، خصوصا أن هذه الشريحة تتضمن عشرات الآلاف من الموظفين والعمال في القطاع العام الذين لم تتحسن رواتبهم في ال15 سنة الأخيرة”.

وجاء في بيان للمجلس: “إن المجلس يقيم الجهود المبذولة لتغطية التكاليف الباهظة لهذا التصحيح، نظرا للعجز المزمن في الموازنة العامة وضرورة تجنيب لبنان المزيد من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية للقطاع العام. أيضا، إن الإغتراب اللبناني ومن خلال خبرة الملايين من اللبنانيين من حول العالم في حقل المال والأعمال في شتى القطاعات في القارات الخمسة، يؤكد أن من حق كل شخص منتج ونزيه يعمل بشكل مهني أن يكافأ على انتاجيته كما على كل شخص غير منتج وغير فعال أن يحاسب، لا أن يكافأ، على سوء او انعدام أدائه، إذ لا يجب المساواة بين الكفوء وغير المنتج”.

أضاف: “إن الإغتراب اللبناني، بالرغم من كل انشغالاته ومسؤولياته في بلاد الإغتراب، فإننا كجاليات لبنانية نتابع بشكل دقيق المجريات المالية والنقدية والاقتصادية في لبنان، بذات الوتيرة التي نتابع بها التطورات السياسية والأمنية.

لذلك، فوجئنا بالإجراءات الضريبية التي أقرها مجلس النواب بالتزامن مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. إذ أن زيادة الضرائب، إن كانت على الاستهلاك أو الأرباح أو الدخل، تقود العجلة الإقتصادية مما يؤدي إلى تراجع الواردات الضريبية، عوضا عن ارتفاعها كما هو مرجو. وقد اختبرنا هذا المنحى في شتى بلاد الإغتراب التي رفعت الضرائب أو فرضت ضرائب جديدة على اقتصادها، إن كانت اقتصادات متقدمة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا، أو في اقتصادات ناشئة كأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا ما دون الصحراء، على سبيل المثال لا الحصر”.

وتابع البيان : “لفتنا استهداف الشريحة من الإغتراب اللبناني التي ما زالت تؤمن بمستقبل لبنان وتضع اموالها في مصارفه، إذ أن رفع الضريبة على فوائد الودائع يشكل في نظرنا عقابا لآلاف من المغتربين اللبنانيين الذين يثقون بالقطاع المصرفي اللبناني.

أولا، إن المغترب اللبناني يدفع ضريبة على دخله وارباحه في معظم بلدان الإغتراب، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى 35% في العديد من البلدان الغربية. إذا المدخرات التي يودعها هؤلاء المغتربين في المصارف اللبنانية هي ما تبقى لديهم بعد دفع الضرائب وتغطية نفقاتهم اليومية. وكم فوجئنا أصلا بفرض ضريبة الـ5% على هذه الفوائد، إذ أنها تشكل ازدواجا ضريبيا لهؤلاء المودعين. وزيادة الضريبة إلى 7% يزيد من سلبيات هذا الازدواج الضريبي إذ أن نسبة الارتفاع الفعلي لهذه الضريبة، أي رفعها من 5% إلى 7% ، هو إرتفاع بنسبة 40% على هذه الودائع.

ثانيا، إن 21% من الودائع في المصارف اللبنانية مصنفة كودائع غير المقيمين. وهذا التصنيف في معظم بلدان العالم لا يخضع لنفس الضرائب التي تفرض على المقيمين. فلماذا يحمل المغترب اللبناني هذه الأعباء الضريبية؟ هل لأنه ما زال يؤمن بوطنه الأم لدرجة إيداع مدخراته في مصارفه؟

ثالثا، هل يدرك فارضو هذه الضريبة في لبنان أن من شأنها تحفيز الكثير من المودعين غير المقيمين على سحب أموالهم من المصارف اللبنانية؟ الحقيقة، هناك استهجان عام في الإنتشار اللبناني لرفع هذه الضريبة، إذ أن مصارف العالم بأسره مستعدة لاستقبال ودائع المغتربين اللبنانيين دون فرض هكذا ضريبة عليها إذا كان المودع يصنف غير مقيم في بلد الإيداع.

رابعا، ليس هكذا تشجع السلطات اللبنانية الإغتراب اللبناني على الإستثمار في لبنان، إذ أن زيادة هذه الضريبة تنسحب على المناخ الاستثماري ككل وليس فقط على الودائع المصرفية، لأنها تعكس نهجا يمتد على صعيد الإقتصاد ككل ويؤكد عدم وجود إرادة فعلية لتطوير بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في لبنان. إذا، هذا النهج ضرب الصورة السامية للبنان (brand image) في وقت الإقتصاد اللبناني هو بأمس الحاجة إلى إجراءات تضعه من جديد على خارطة التنافسية الإقليمية على الأقل.

خامسا، لهذه الأسباب مجتمعة، نناشد السلطات المعنية، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى رد قانون البنود الضريبية والبحث عن البدائل كمصدر لتمويل السلسلة، إذ أن فرص الاستثمار متاحة للمغترب اللبناني في أقاصي العالم وأمواله مرحب بها في قطاعات مصرفية تتنافس في ما بينها منافسة شرسة على استقطاب السيولة.

وختم البيان :” لذلك، على السلطات اللبنانية أن تعطي حوافز للمغتربين اللبنانيين للإستثمار في لبنان لإبقاء ودائعهم في المصارف اللبنانية، بدل اعطائهم حوافز لتحويل ودائعهم من لبنان إلى بلدان ترحب بأموالهم بشكل جدي وعملي، وليس من خلال الكلام المعسول والعواطف”.

==============إ.غ.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

التعليقات