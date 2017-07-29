هل يوقع رئيس الجمهورية على قانون “السلسلة” ؟ on July 29, 2017

لم تظهر حتى الآن اشارات واضحة ما اذا كان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقع قانون السلسلة ام سيردّ القانون الى المجلس. واوضح مرجع بارز ان هذا من حق رئىس الجمهورية واذا لم يوقع فهذه مسؤوليته وقد فعل المجلس ما استطاع.

وحول الغلاء وزيادة الاقساط اجاب المرجع ان لا علاقة لهذه الزيادة والغلاء بسلسلة الرواتب بل ان من واجبات الحكومة ان تمارس مراقبة الاقساط وغير ذلك.

مصادر قصر بعبدا اكدت ان مشروع السلسلة لم يصل الى بعبدا بعد وما زال في السراي الحكومي بانتظار توقيعه من الرئيس سعد الحريري بعد عودته من واشنطن، وعندما يصل الى بعبدا سيتم درسه لان هناك ارقاما بحاجة الى تقييم، وملامستها مع الوضع الاقتصادي القائم، كما ان هناك ردود فعل مختلفة على السلسلة لا يمكن الا ان ينظر بها الرئيس ميشال عون خصوصا انه استقبل وفودا اقتصادية مالية ونقابية وضعت ملاحظاتها عنده ولا يمكن تجاهلها والقفز فوقها وعلى ضوء ذلك سيأخذ رئىس الجمهورية القرار.

وتابعت المصادر، موقف رئيس الجمهورية معروف لجهة اقرار الموازنة اولا كونها تحدد السلامة المالية للدولة، والنفقات والواردات، حتى ان فتح الدورة الاستثنائىة للمجلس النيابي تضمن اولا مناقشة الموازنة واقرارها قبل أي شيىء آخر.

في الايام المقبلة سيتحدد مسار سلسلة الرتب والرواتب الذي يبدو انها مشروع خلافي جديد بين الرئاستين الاولى والثانية مع دعوة مصادر متابعة للملف الى انتظار الايام المقبلة لتحديد كيف سيرسو هذا الملف الهام الذي كان موضع انقسام حاد رغم اقراره من المجلس النيابي.

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