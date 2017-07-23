حبيش نفى تدخله باقفال كسارات آل جعفر او فتحها on July 23, 2017

أكد النائب هادي حبيش، أن “ما يقال عن تدخله بموضوع إقفال كسارات آل جعفر أو فتحها لا أساس له من الصحة”.

وأوضح خلال جولة في عكار، أن “موضوع فتح الكسارات أو إقفالها مرتبط بوزير البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات، وهو لم ولن يتدخل بهذا الموضوع لا سلبا ولا ايجابا”.

أما ما يقال عن تدخله بمسألة منع الشاحنات من المرور في عكار، فأكد ان هذا الموضوع “من نسج خيال البعض”، وتمنى على “سائقي الشاحنات أن يسألوا زملاءهم عندما احتجزوا في عكار من تابع موضوع احتجازهم مع المعنيين لإطلاق سراحهم”.

وتمنى حبيش على الحكومة اللبنانية “ايجاد حل لموضوع سائقي الشاحنات بالطريقة التي تراها مناسبة، لأن لقمة عيشهم مهددة”.

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