الاتحاد العمالي هنأ باقرار السلسلة : للوقوف بالمرصاد ضد أي ضرائب ورسوم تمس العمال on July 20, 2017

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، واصدر بيانا اشار فيه الى ان رئيس الاتحاد افتتح الاجتماع بتوجيه “التهنئة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع الفئات المستفيدة منها في كل القطاعات الحكومية والخاصة والمصالح المستقلة”.

وقال: “بعد نضالات قاسية قامت بها هيئة التنسيق النقابية وبعد دخول الاتحاد العمالي العام بقوة على خط المفاوضات والضغط مع هيئة التنسيق، تم إقرار هذه السلسلة”، منوها “بالموقف الحازم لرئيس مجلس النواب نبيه بري وإصراره على إقرار هذا المشروع”، شاكرا كل الكتل النيابية التي وقفت إلى جانب هذا الحق”. وأكد “أن الاتحاد سوف يقف بالمرصاد وبقوة ضد أي ضرائب ورسوم تمس المواطنين من العمال وذوي الدخل المحدود تحت حجة تمويل السلسلة”.

وانتقل رئيس الاتحاد إلى عرض أهم النشاطات التي قامت بها القيادة الجديدة بعد انتخابها بدءا من متابعة قضية المياومين في قطاع الكهرباء مرورا بوقوفها إلى جانب موظفي هيئة أوجيرو وانضمام الاتحاد إلى المراجعة أمام المجلس الدستوري والموقف الموحد الذي أعلن مع هيئة التنسيق النقابية في مقر الاتحاد في مؤتمر صحافي وصولا إلى متابعة الاتحاد ودعمه للموظفين المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في المستشفيات الحكومية وسوى ذلك من المتابعات العمومية لشؤون عمالية متفرقة، مقترحا إنشاء “خط ساخن” في الاتحاد للاتصالات العمالية والشكاوى.

كما شدد رئيس الاتحاد على قانون الإيجارات والسياسة الضريبية والتمثيل الثلاثي في المجالس والهيئات، مؤكدا أن الخطوة التالية بعد السلسلة ستكون باتجاه لجنة المؤشر وتصحيح الأجور في القطاع الخاص.

وفي مناقشاتهم للتقرير الذي قدمه رئيس الاتحاد أشاد أعضاء المجلس التنفيذي بالدور الناشط الذي قام به الاتحاد من إقرار السلسلة إلى توحيد العمل والتحرك النقابي، مؤكدين الوقوف في وجه أي سياسة ضريبية تطال ذوي الدخل المحدود وكذلك مواجهة أزمة البطالة والمزاحمة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية وأهمية البدء بالدعوة لاجتماع لجنة المؤشر وتصحيح الأجور ولجم الأسعار عن هيئات رقابة وزارة الاقتصاد والجهات المختصة وكذلك تفعيل دور لجان الأهل في المدارس الخاصة والإسراع بتشكيل هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة وضع برنامج مطلبي تفصيلي للاتحاد وتحديد أولوياته والموافقة على إنشاء “خط ساخن” لتلقي شكاوى العمال وإنشاء لجان اختصاص حول هيئة المكتب في اجتماع لاحق.

وأخيرا، قرر الاتحاد العمالي الدعوة إلى لقاء نقابي جامع بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية في مقر الاتحاد – كورنيش النهر يوم الخميس المقبل في 27 الحالي من الساعة الخامسة ولغاية السابعة بعد الظهر، وذلك لمناسبة انتصار وحدة الحركة النقابية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولمتابعة القضايا الاجتماعية والحياتية.

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