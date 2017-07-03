الأسمر: من المعيب ان لا تقر سلسلة الرتب والرواتب وتنفذ on July 3, 2017



إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمرأنه “من المعيب ان لا تقر سلسلة الرتب والرواتب وتنفذ وخصوصا ان تشمل شريحة واسعة من الشعب تتخطى المليون لبنانني”، لافتاً إلى أنه “زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعكاني وعداً جازماً بحل الموضوع وذلك بحضور وزير المالية علي حسن خليل”.



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وفي حديث إذاعي لفت الأسمر إلى أن “الدولة تدعي العجز والهيئات تدعي ذلك فما رايهم ان نشكل هيئة لندعم الدولة والهيئات”، مضيفاً:”بعض الفرقاء اعلنوا استعدادهم ويبقى تظهير هذا المواقف في الكتل السياسية وفي العقد الاستثنائي تتظهر الأمور اكثر”.