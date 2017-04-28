BBAC يوقّع إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة (IGI) on April 28, 2017

BBAC يوقّع إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة (IGI)

بيروت، لبنان –نيسان 2017: انضمّ BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) الى إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة “IGI Investors for Governance and Integrity”، الذي قامت باعداده شركة Capital Concept، وذلك في حفل توقيع أُقيم في الجامعة الأميركية في بيروت، مساء 25 نيسان 2017. حضر حفل التوقيع السّيد غسّان عساف رئيس مجلس إدارة ومدير عام BBAC، والسّيد ياسر عكاوي، رئيس مجلس إدارة Capital Concept، إلى جانب مجموعة من الشخصيات التجارية وممثلي المؤسسات المالية، إضافة إلى ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

وكان لرئيس مجلس إدارة ومدير عام BBAC السيد غسان عساف كلمة قال فيها: “احتفلنا في العام الفائت بالذكرى ال 60 على تأسيس BBAC، وخلال تلك السنوات تميّز المصرف بالإنصاف والشفافية مع جميع الأطراف ذات الصلة، من خلال وضعه أساساً صلباً لحوكمة الشركات، وإدارة فعالة للمخاطر، تمكّن المصرف من بناء ثقافة الحوكمة السليمة داخليا، ومن تعزيز سمعته في السوق.”

وأضاف ” بتوقيعه على إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة IGI، يلتزم BBAC بتطبيق معايير صارمة في كافة إستثماراته بغية الحد من المخاطر المالية وبهدف حماية حقوق مساهميه، خاصة أننا نعتمد الشفافية والمصداقية في كل معاملاتنا.”

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة “Capital Concept” السيّد ياسر عكاوي:” إن البيئة المالية تحكمها ظروف متغيرة باستمرار، فأصبح من الصعب تجاهل مطالب المستثمرين لتطبيق معايير حوكمة صارمة. لهذا يمثّل التزام المؤسسات المالية معايير الإدارة الرشيدة ضمانة للمستثمرين الحاليين و المستقبليين، كما يساهم في تطوير القطاع المصرفي وترويج لبنان كمقصد استثمار آمن للجهات الدولية”.

ويشكّل إعلان المستثمرين للإدارة الحكيمة والنزاهة IGI، منصة جامعة للمستثمرين والشركات التي تدرك أهمية تطبيق معايير الإدارة الحكيمة في المؤسسات لتقليص المخاطر المالية ، ويحاكي هواجسهم في بيئة متقلبة، كما يلبي طلبهم المشروع بالاطمئنان إلى حقوقهم ومعاملاتهم لدى المؤسسات المالية عبر التزامها أقصى حدود الشفافية واعتماد سياسات ومعايير متشددة مع التركيز على الشفافية والتجرد في إدارة الأموال، كما التوظيفات السليمة والتعامل المهني والمحترف.

نبذة عن BBAC

تأسس BBAC(بنك بيروت والبلاد العربية) في عام ١۹٥٦ ويعد اليوم واحدًا من المصارف التجارية الرائدة في لبنان حيث تصل الموجودات الإجمالية للمصرف ١،٦ مليار دولار أميركي. ومن خلال إدارته الرئيسية في بيروت وشبكة فروعه الـ۳٩ المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، يقدم BBAC مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية والمالية التي تجعله المصرف الشامل الذي يلبّي حاجات مختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجالات صيرفة التجزئة وصيرفة الشركات والصيرفة التجارية وخدمات تمويل التجارة والصيرفة الخاصة بالإضافة الى خدمات التأمين وإعادة التأمين عبر شركة متخصصة تابعة له. إلى ذلك، افتتح BBAC فرعاً له في قبرص (ليماسول) وثلاثة فروع في العراق (أربيل وبغداد والسليمانيّة) ومكتبين تمثيليين في الإمارات العربية المتحدة (ابو ظبي) و نيجيريا (لاغوس) فضلا عن توزيعه ٦۱ جهاز صراف آلي في جميع أنحاء المناطق اللبنانية تلبية لحاجات السوق. إن الإهتمام الذي يبديه BBAC يتجاوز إطار العمل المصرفي ليلمس المجتمع المحلي ككل فيساعده في التطور وذلك إيماناً بأهمية مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبضرورة تبنّيها كجزء لا يتجزأ من ثقافة المصرف. من هنا، كانت نشاطاته العديدة والهادفة إلى تنمية الشباب في المجالات التثقيفية المختلفة والمساهمة في تشجيع المشاريع الإنسانية، الوطنية، البيئية، الرياضية، الثقافية والسياحية ضمن خطة واضحة تمتد لسنوات عديدة مقبلة.

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