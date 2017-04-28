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» فنيانوس عن مناقصة السوق الحرة في المطار: ما حصل يجب ان يكون نموذجا لكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشغال
فنيانوس عن مناقصة السوق الحرة في المطار: ما حصل يجب ان يكون نموذجا لكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشغال
on April 28, 2017
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أكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس في مؤتمر صحافي عن مناقصة السوق الحرة في المطار أن “ما حصل يجب ان يكون نموذجا لكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشغال”، معتبرا أن “المديرية العامة للطيران المدني وجهاز المطار يعانيان كبقية ادارات الدولة بسبب الشغور”، ومؤكدا أن “الإعلان عن المزايدة تم نشره في الجريدة الرسمية و4 صحف وعلق على باب الإدارة وفق الأصول وقررت اللجنة النظر بالعروض في الشكل وتم قبول العرض الرقم 13872 والعرض الرقم 13874
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