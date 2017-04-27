مزارعو التفاح في بشري وتنورين الغوا اعتصامهم في شكا on April 27, 2017

مزارعي التفاح في بشري وتنورين الغوا اعتصامهم الذي كان من المقرر أن يقام عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم على المسلك الغربي في شكا مقابل محطة فنيانوس.

وكانت عناصر قوى الامن الداخلي قد انتشرت في الموقع المحدد منذ الساعة العاشرة من دون حضور أي من المزارعين.

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