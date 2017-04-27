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» مزارعو التفاح في بشري وتنورين الغوا اعتصامهم في شكا
مزارعو التفاح في بشري وتنورين الغوا اعتصامهم في شكا
on April 27, 2017
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مزارعي التفاح في بشري وتنورين الغوا اعتصامهم الذي كان من المقرر أن يقام عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم على المسلك الغربي في شكا مقابل محطة فنيانوس.
وكانت عناصر قوى الامن الداخلي قد انتشرت في الموقع المحدد منذ الساعة العاشرة من دون حضور أي من المزارعين.
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