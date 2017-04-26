المهن الحرة في المرابطون: لا يجوز ممارسة الفوضى تحت شعار المطالب العمالية on April 26, 2017

أعلنت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”انه لا يجوز بتاتا أن تمارس هذه الفوضى والتعدي على حقوق المواطنين في الانتقال وحماية ممتلكاتهم تحت شعارات المطالب العمالية وغيرها”.

وأعتبرت في بيان “ان ما جرى اليوم من قبل البعض الذين يدعون بأنهم يمثلون شريحة كبيرة من النقابات العمالية والمهن الحرة مرفوض من قبل عموم أهلنا اللبنانيين، ولا يمكن لهذه البلطجة على الطرقات أن تكون مكان ترحيب وتأييد من أي فئة من أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي اللبناني”.



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وختمت: “نحن نؤكد في المرابطون أننا مع الاجراءات التي تتخذ من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق والجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، في مواجهة هؤلاء الفوضويين الذين انتشروا في طرق لبنان، ليس من أجل مطالب محقة إنما وعلى الأكيد تدخل في توترات وشد الحبال السياسي السائد في لبنان”.