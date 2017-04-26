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الحويك: نرفض تجزئة دفع التعويضات للمزارعين

on April 26, 2017 0 Comment

اعتبر رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك “ان ما اعلنه الامين العام للهيئة العليا للاغاثة هذا المساء مرفوض من المزارعين وقد ابلغناه اليوم ظهرا رفضنا لتجزئة دفع التعويضات، وما قاله هو لضرب تحركات المزارعين، ولن يوقف التحركات الا تسليم الشكات للمزارعين بالمبلغ المستحق كاملا، لا سيما بعد ان رفضت السلطات المعنية الالتزام بالاتفاق السابق مع الهيئة العليا للاغاثة”.

واشار الحويك الى ان “اعتصامات غدا قائمة ولن يكون هنالك قطع للطرقات بل سنوزع التفاح على السيارات”.

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