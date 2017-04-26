أبي خليل: إقبال ملحوظ على دورة التأهيل الثانية بينها شركات وطنية عربية on April 26, 2017

عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل مؤتمرا صحافيا في وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيس هيئة قطاع البترول المهندس وسام شباط واعضاء الهيئة، أعلن خلاله لائحة الشركات المؤهلة مسبقا في دورة التأهيل الثانية، وقد تأهلت ثماني شركات في الدورة الثانية تضاف الى الشركات المؤهلة في العام 2013، وسقطت صفة التأهيل عن شركة واحدة مما جعل عدد الشركات الاجمالي المؤهل للمشاركة في دورة التراخيص الأولى 53 شركة من بينها ثلاثة عشر مشغلا.

استهل الوزير أبي خليل مؤتمره بالقول: “لقد رفعت أمس هيئة إدارة قطاع البترول إلينا تقريرها عن نتائج دورة التأهيل المسبق الثانية، ويتضمن هذا التقرير الذي سأقرأ منه النتائج، قرارات معللة بالنسبة الى نتيجة كل شركة مقدِّمة طلب تأهيل مسبق، وسوف أكتفي بإعلان النتيجة فقط دون الدخول في تفاصيل التقويم لكل ملف، ويعود لمن يريد الاطلاع على تفاصيل قرار التقويم مراجعة هيئة إدارة قطاع البترول.

أضاف: “بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 1/و تاريخ 26 كانون الثاني 2017 (إستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية)، ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على إجراء دورة تأهيل مسبق للشركات، وبناء على القرار الصادر عن الهيئة والمتعلق بالشركات التي تم تأهيلها مسبقا خلال دورة التأهيل المسبق في العام 2013، والتي طلبت منها الهيئة تحديث ملفاتها، أعلن ما يلي:

أولا: تقوم الشركات المؤهلة مسبقا خلال دورة التأهيل المسبق في العام 2013 بتحديث ملفاتها عبر تقديم مستند يظهر حصول تغيير أو عدم حصول تغيير في الشركة قد يؤثر على تأهيلها المسبق، وبياناتها المالية العائدة للعامين 2014 و2015 (مدققة) وللعام 2016 (غير مدققة).

ثانيا: قامت شركتان مؤهلتان مسبقا خلال التأهيل المسبق في العام 2013 كصاحبي حق غير مشغلين، بتقديم طلبي تأهيل جديدين كصاحبي حق مشغلين.

ثالثا: تلقت الهيئة ثمانية (8) طلبات جديدة للتأهيل المسبق خلال دورة التأهيل الثانية.

رابعا: اعتمدت الهيئة إجراءات شفافة عبر سياسة التواصل مع الشركات طالبة التأهيل المسبق من خلال الارشادات التي قدمتها للشركات، إنطلاقا من ورشة العمل التي عقدت في بيروت بتاريخ 23/2/2017. كما قامت الهيئة بنشر الارشادات على الموقع الالكتروني العائد لها وعبر إرسال رسائل بواسطة البريد الالكتروني لهذه الشركات تتضمن الارشادات والاجابة على أسئلة الشركات. وقد قامت الهيئة بتقويم الطلبات من خلال التأكد من أهلية كل شركة مقدمة طلب تأهيل مسبق وتوافق مؤهلات الشركة مع المعايير القانونية والمالية والتقنية والمعايير المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة المحددة كلها في المرسوم 9882/2013 والملاحق التفصيلية التابعة له. وقد استعانت الهيئة باستشاريين دوليين قانونيين وتقنيين ومدققين ماليين وتدقيق ومراقبة.

خامسا: في النتائج:

وقد جاءت نتائج دورة التأهيل الثانية وفقا للتالي:

1 – التأهيل كصاحب حق مشغل: ONGC Videsh Limited (الشركة الوطنية الهندية)

2 – التأهيل كصاحب حق غير مشغل: شركة PJSC Lukoil (روسية)

شركة Qatar Petroleum International Limited Q.S.C (QPI) (قطرية).

شركة New Age (African Global Energy) Limited (UK)

شركة JSC Novatek (روسية)

شركة Petropars Limited (PPL) (ايرانية)

شركة Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPEX) (جزائرية)

شركة Sapurakencana Energy Sdn Bhd (ماليزية)

3 – الشركات المؤهلة مسبقا خلال دورة 2013:

تبقى جميع الشركات المؤهلة مسبقا خلال دورة التأهيل المسبق التي أجريت في العام 2013 مؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى سواء قامت بتحديث ملفاتها أم لم تقم بذلك.

إلا أنه على الشركات المؤهلة في العام 2013 والتي لم تقم بتحديث ملفاتها في حال قررت الاشتراك في المزايدة تحديث ملفاتها قبل تقديم عروضها للمزايدة.

4 – إسقاط صفة التأهيل المسبق عن شركات مؤهلة في سنة 2013:

بالنسبة الى شركتي Novatek وGPB Global Resources BV المؤهلتين كمجموعة شركات وفقا لنص المادة 3.3 من المرسوم 9882/2013 فإنه وفقا لتصريح شركة Novatek الشركة المرجع بالنسبة الى هذا التأهيل، بأنها فسخت شراكتها مع شركة GPB Global Resources BV وتقدمت بصورة منفردة خلال دورة التأهيل الثانية بطلب تأهيل مسبق، فإن مجموعة Novatek – GPB Global Resources BV لم تعد مؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى.

بينما شركة Novatek اصبحت مؤهلة بشكل منفرد كصاحب حق غير مشغل من ضمن الفئة الثانية التي ذكرناها آنفا.

وختم معلنا أنه سوف يرسل لائحة شركات المؤهلة مسبقا المعدلة الى مجلس الوزراء، متمنيا للشركات المؤهلة مسبقا التوفيق في تقديم مزايداتها قبل الخامس عشر من أيلول 2017.

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