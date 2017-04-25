الخطيب:النفايات لن تعود إلى الطرق وعلى المواطن أن يكون مسؤولا أكثر on April 25, 2017

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنه عند استئناف جلسات مجلس الوزراء سيقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري خطة النفايات التي يعمل عليها لتطرح في ما بعد على مجلس الوزراء. ولفت في حديث الى برنامج “نقطة ع السطر” من “صوت لبنان 100,5- 100,3” إلى أن “ملفي الكوستابرافا وبرج حمود أقرا كحلول طارئة كما أن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة الحريري للتدقيق بدفتر الشروط التي أعدته الشركة المختصة بدراسة حل التفكك الحراري الذي سيقفل هذين المطمرين فور جهوزه وسترفع التوصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب”.

وجزم الخطيب بأن “النفايات لن تعود إلى الشارع مجددا”، داعيا الشعب اللبناني إلى “تحمل مسؤولياته والمحافظة على نظافة وسلامة بيئته”.

وعن إعلانه فتح موسم الصيد، اعتبر المسألة “خطوة مهمة لمكافحة الصيد العشوائي”، معلنا “إحتكامه للقانون في ما خص مسألة اعتماد تسعيرة واحدة لبواليص التأمين”.

أما في ما يتعلق بملف معمل الإسمنت في منطقة عين دارة، لفت الخطيب الى أن “دراسة عامل الأثر البيئي التي قامت بها الشركات المعتمدة في مجلس الإنماء والإعمار أتت إيجابية ولا شكوك حولها”.



وفي ما خص قراره وقف عمل كافة الكسارات والمرامل فأوضح أنه “اتى كرد فعل لإنهاء العمل العشوائي والفوضى القائمة في هذا القطاع على أن تعاود الكسارات المرخصة عملها قريبا”.

وعن قانون الإنتخابات، أكد الخطيب أن “لا خلاص للبنان إلا بالوصول إلى قانون جديد يضمن حقوق المسيحيين أولا كونهم ولسنوات طويلة كانوا الضحية التي لحقها الكثير من الغبن في هذا الأمر”.

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