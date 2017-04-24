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» انطون: لاوسع مشاركة في اعتصام الغد احتجاجا على مادتين في الموازنة تمسان الضمان الاجتماعي
انطون: لاوسع مشاركة في اعتصام الغد احتجاجا على مادتين في الموازنة تمسان الضمان الاجتماعي
on April 24, 2017
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دعا رئيس اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة في لبنان انطون انطون في تصريح اليوم، الى “اوسع مشاركة في الاعتصام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام عند التاسعة من صباح غد امام مقر المجلس النيابي في رياض الصلح، احتجاجا على المادتين الواردتين في مشروع الموازنة للعام 2017 واللتين تمسان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسأل “عن ضمير الحكام في الانقضاض على ما تبقى من مكتسبات وحقوق للطبقة العاملة في لبنان”.
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