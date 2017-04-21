تلف بضائع مقلدة في الدكوانة في اليوم العالمي للملكية الفكرية on April 21, 2017

تم تلف بضائع مقلدة مضبوطة في الاسواق اللبنانية خلال العام المنصرم، عند الاولى من بعد ظهر اليوم، مقابل كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في الدكوانة، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وتحت رعاية رئيس بلدية الدكوانة المحامي انطوان شختورة، وبالتعاون بين شركة صادر ومشاركوه (محامون ومستشارون قانونيون) وجمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان (The Brand Protection Group – Lebanon)، في حضور رئيس وحدة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد وسام العميل ممثلا المدير العام للوزارة عليا عباس، رئيس وحدة المباحث الجنائية الخاصة العميد زياد الجزار، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال المقدم بشار الخطيب.

واعتبر نائب رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المنتجات والعلامات التجارية والمدير الشريك في شركة صادر ومشاركوه راني صادر أن التقليد هو سرطان اقتصادي لا ينال فقط من حقوق المليكة الفكرية والصناعية، بل ايضا من صحة المواطن ومن الاقتصاد الوطني، لذا نحن نحاربه اليوم، و قال: “هذه التجربة هي الاولى من نوعها بالتعاون مع السلطة المحلية الممثلة ببلدية الدكوانة، ونأمل تكررها في السنوات المقبلة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية”.

شختورة



واثنى انطوان شختورة بدوره على الطريقة البيئية المعتمدة لتلف هذه البضائع المقلدة، وقال: “يا ليت الدولة اللبنانية تتلفت لحل ازمة النفايات بمثل هذه الطريقة، فلا حل حتى الساعة رغم كل ما مررنا به لازمة النفايات وقد تمت محاربتنا سياسيا في اطار الصراع على من يستلم ملف ادارة النفايات”.

وسلم صادر درعا تكريمية لشختورة، ثم تم تلف البضائع المقلدة المضبوطة في الاسواق اللبنانية خلال العام المنصرم، وذلك بطريقة تحترم المعايير البيئية.

التعليقات