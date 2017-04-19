ارتفاع اسعار البنزين والمازوت والديزل وانخفاض سعر الغاز on April 19, 2017

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية و98 اوكتان 500 ليرة لبنانية، وصفيحتي الديزل اويل وصفيحة المازوت الاحمر 300 ليرة لبنانية فيما انخفض سعر قارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي :

– بنزين 98 اوكتان 24000 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 23300 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 14500ليرة لبنانية



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– مازوت احمر 14400 ليرة لبنانية– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14000 ليرة لبنانية– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 17000 ليرة لبنانية .ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان ارتفع سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الذي وصل اليوم الى 54,90 دولارا اميركيا.